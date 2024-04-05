رسميًا.. تغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024

البلاد- جدة
وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في شركة الوسائل SMC اتفاقية مع شركة الدرعية يتم بموجبها اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام من البطولة، التي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات المملكة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي في خلق الفرص التسويقية وأدواتها، والتي ستساهم هذه المرة في دعم واحدة من أهم الوجهات في المملكة، وذلك من أجل مواكبة جهود الدولة في فتح مسارات ترويجية جديدة لها مما يسهم في التعريف بمزاياها التاريخية والثقافية والسياحية التنافسية التي تحظى بها وحجم الدعم والتطور الكبير الذي يتحقق فيها، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الاستفادة من الجوانب والفرص الاستثمارية لرفع مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم.