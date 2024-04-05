الإقتصاد

تراجع طفيف لأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات قياسية

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1445 هـ       5 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بشكل طفيف، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات، ودفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ووصل إلى 2278.50 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2296.90 دولارًا .

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 % إلى 26.49 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بـ 0.4 % ووصل إلى 921.66 دولارًا ، كما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9 % مسجلا 1002.03 دولار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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