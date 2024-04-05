تراجع طفيف لأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات قياسية

البلاد : وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بشكل طفيف، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات، ودفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ووصل إلى 2278.50 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2296.90 دولارًا .

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 % إلى 26.49 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بـ 0.4 % ووصل إلى 921.66 دولارًا ، كما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9 % مسجلا 1002.03 دولار.