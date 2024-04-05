المغربي” أوناحي” على أعتاب دوري روشن

البلاد- جدة يدرس النجم المغربي “عز الدين أوناحي”، لاعب وسط نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الانضمام إلى الدوري السعودي الصيف المقبل.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة “le360” فإن أوناحي يفكر في مغادرة مارسيليا، وخوض تجربة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن وسائل الإعلام الفرنسية بأن مسؤولي النادي الفرنسي أيضًا على استعداد لبيع عقد لاعب خط الوسط المغربي هذا الصيف في حالة تلقي عرض مغرٍ.

وذكرت تقارير أيضًا أن مواطنه “ياسين بونو” حارس مرمى الهلال، قد توسط لإقناعه بالانتقال واللعب في “دوري روشن” السعودي.