الرياضة

المغربي” أوناحي” على أعتاب دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1445 هـ       5 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يدرس النجم المغربي “عز الدين أوناحي”، لاعب وسط نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الانضمام إلى الدوري السعودي الصيف المقبل.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة “le360” فإن أوناحي يفكر في مغادرة مارسيليا، وخوض تجربة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن وسائل الإعلام الفرنسية بأن مسؤولي النادي الفرنسي أيضًا على استعداد لبيع عقد لاعب خط الوسط المغربي هذا الصيف في حالة تلقي عرض مغرٍ.

وذكرت تقارير أيضًا أن مواطنه “ياسين بونو” حارس مرمى الهلال، قد توسط لإقناعه بالانتقال واللعب في “دوري روشن” السعودي.

وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، وسبق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل: ستراسبورغ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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