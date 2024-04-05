الرياضة

الدوري الإنجليزي | ليفربول في الصدارة بفوز هام ضد شيفيلد

محمد ابو الوفاaccess_time27 / رمضان / 1445 هـ       5 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول في الصدارة بفوز هام ضد شيفيلد

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز نفيس على شيفيلد يونايتد (3-1) سهرة الخميس، في إطار مباريات المرحلة 31 من المسابقة (2023-2024).

 

ورفع الفريق الـ(سكاوزي) رصيده إلى 70 نقطة في قمّة اللائحة، متقدّمًا على أرسنال الوصيف (68) ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يملك 67 نقطة.

 

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (أنفيلد) عقر دار ليفربول، أمام نحو 55 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي ستيورات أتويل.

 

سجّل ثلاثية ليفربول كل من نونيز في الدقيقة (17) وماك أليستر (76) وجاكبو (90) في حين سجّل لشيفيلد، كونور برادلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58.

 

شاهد أهداف المباراة

 

 

 

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