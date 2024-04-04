3.4 مليارات لحساب المواطن

البلاد – الرياض

أودع برنامج حساب المواطن أمس 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والسبعين 10.7ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 198 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73 %، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد. يذكر أن البرنامج أودع الشهر الماضي 3.3 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، لشهر مارس، وبلغ عددهم 10.4 مليون مستفيد.