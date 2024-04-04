الإقتصاد

نجاحات شباب الأعمال في حائل

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1445 هـ       4 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة ، عدداً من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، بحضور مستشار سموه الدكتور جمال الرويضي.

ونوه سموه بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع ريادة الأعمال كونه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي التي تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار، مشيداً بنجاحات شباب المنطقة في مجال ريادة الأعمال.

من جانبهم قدم عدد من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة التي يجدونها في سبيل تميز وتطور مشاريعهم.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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