نجاحات شباب الأعمال في حائل

البلاد – حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة ، عدداً من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، بحضور مستشار سموه الدكتور جمال الرويضي.

ونوه سموه بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع ريادة الأعمال كونه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي التي تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار، مشيداً بنجاحات شباب المنطقة في مجال ريادة الأعمال.

من جانبهم قدم عدد من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة التي يجدونها في سبيل تميز وتطور مشاريعهم.