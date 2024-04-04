طيران ناس يحتفل بالطائرة الـ 50

البلاد – الرياض

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، باستلامه الطائرة رقم 50 من أصل طلبية شراء 120 طائرة من طراز A320neo من شركة إيرباص، وذلك في حفل استقبال أقيم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأسطول حيث تتجاوز قيمة الطلبية 32 مليار ريال، وتعطي دلالةً واضحة على حجم التطور والنمو الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص.

وقد أسهمت هذه الصفقة بالشراكة مع إيرباص في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في إستراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول 2030. كما أسهم تسلم الطائرات الجديدة في توليد مئات الوظائف النوعية في قطاع الطيران.