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دعم سعودي غذائي لـ” أوكرانيا” بـ 10 ملايين دولار

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1445 هـ       4 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بعد اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في جمهورية أوكرانيا.

وسيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام لدور الأيتام، والمستشفيات ومراكز النزوح في أوكرانيا، يستفيد منها 141.000 ألف فرد من ، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي ذلك امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين ودعم الأمن الغذائي في مختلف دول العالم بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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