دعم سعودي غذائي لـ” أوكرانيا” بـ 10 ملايين دولار

جدة : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بعد اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في جمهورية أوكرانيا.

وسيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام لدور الأيتام، والمستشفيات ومراكز النزوح في أوكرانيا، يستفيد منها 141.000 ألف فرد من ، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي ذلك امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين ودعم الأمن الغذائي في مختلف دول العالم بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.