«البحر الأحمر» تعزز التوازن والاستدامة

البلاد – تبوك

نجحت شركة “البحر الأحمر الدولية” في إضافة محور الاستدامة على منهجية بطاقة الأداء المتوازن، وهي واحدة من أكثر أدوات التخطيط والإدارة الاستراتيجية المعتمدة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، مما يعكس النهج الشامل للشركة في التخطيط والأداء والالتزام بالمعايير الراسخة وإعادة تعريفها وابتكارها.

وتتمثل منهجية بطاقة الأداء المتوازن في تخطيط وإدارة استراتيجي يُستخدم لمواءمة أنشطة الأعمال مع رؤية واستراتيجية المنظمة، حيث ركزت في السابق على 4 محاور رئيسية – المحور المالي ومحور أصحاب المصلحة ومحور العمليات ومحور الموارد – لتقديم رؤية متوازنة للأداء، ومن خلال دمجها للمقاييس المالية وغير المالية، تساعد بطاقة الأداء المتوازن المؤسسات على مراقبة الأداء وتحسينه في مختلف جوانب العمليات التشغيلية، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة بالحفاظ على النظام البيئي والبيئة الطبيعية وتعزيزهما.

ونتيجةً لهذه الجهود في النهج المبتكر، أصبحت “البحر الأحمر الدولية” أول شركة في العالم تحصل على أعلى تقدير من معهد مؤشرات الأداء الرئيسية لممارساتها المتكاملة في مجال الأداء المتميز.