استمرار المساعدات الغذائية السعودية

البلاد – الرياض

في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية 350 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.450 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضانية في باكستان للعام 1445هـ.

كما وزّع المركز300 سلة غذائية في منطقة تيفات بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 323 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في ولاية جيغاوا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 1.938 فردًا بواقع 323 أسرة.