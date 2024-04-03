الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية على رخص الكشف، والتي تشمل خامات الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة في مناطق مختلفة من المملكة، بإجمالي مساحة تصل إلى أكثر من 940 كيلومتراً مربعاً.

وشملت الفرص الاستثمارية لرخص الكشف، موقع “الحلاحلة” بمنطقة نجران، على مساحة تقدر بأكثر من 34 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على معادن النحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع “جبل قرن” بمنطقة نجران، على مساحة تتجاوز 57 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص.

وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن المواقع أيضاً “مكمن حجاب” بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 118 كيلومتراً مربعاً، ويشمل على رواسب خام الذهب والفضة، بالإضافة إلى موقع “النماص” بمنطقة عسير، على مساحة تتخطى 222 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع “المياه” بمنطقة مكة المكرمة، على مساحة تتجاوز 234 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب، وأخيراً موقع “الهجرة” بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 274 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الفضة والنحاس والزنك والرصاص والذهب.

وحددت الوزارة بداية شهر مايو 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة الخامسة في نهاية شهر يونيو 2024.

يذكر أن الوزارة قامت بتطوير تصميم المنافسة وذلك لتسهيل مشاركة الشركات المحلية والأجنبية من ذوي الخبرة في قطاع الاستكشاف التعديني، حيث سيتم خلال مرحلة تقديم العروض تقييم الكفاءة الفنية والقدرة المالية للشركات المتقدمة، وسيتم ترسية المواقع بناءً على برامج العمل الفنية المقدمة وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وخطط دعم الابتكار.

ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في عام 2022، الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حزمة حوافز جديدة مخصصة لمشاريع الاستكشاف، على هامش النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي والتي عقدت يناير الماضي في الرياض، تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، التي تلتزم برعاية المواهب والخبرات الوطنية في قطاع التعدين، بقيمة تصل إلى ما يقارب من 685 مليون ريال (182 مليون دولار).