مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 حقيبة شتوية في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1.383 فرداً بواقع 250 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به، والتخفيف من معاناتهم.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 185 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة كورتشي بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 925 فردًا بواقع 185 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضانية في ألبانيا للعام 1445هـ.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقتي جاب غرام ومونشي غنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام ببنغلاديش للعام 1445هـ.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض، للتخفيف من معاناتهم.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.