“كاوست” و “سابك” يتحالفان لدعم البحث والابتكار في المملكة

جدة : البلاد

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” تحالفاً إستراتيجياً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”؛ لدعم منظومة البحث والابتكار في المملكة وتحقيق الطموحات نحو تنمية اقتصادية مستدامة ومتقدمة؛ ذات الاستثمار الأمثل بما يخدم توجهات رؤية المملكة 2030؛ بالتركيز على المجالات الناشئة ذات الأهمية تجاه الاقتصاد الدائري، والحياد الكربوني، والحلول المتميزة.

وأكد رئيس “كاوست” البروفيسور توني تشان؛ خلال فعاليات “يوم سابك” الأول المقام في رحاب الجامعة؛ على إنجازات هذه الشراكة التي تدلل على الالتزام بالابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً.

بدورها نوهت نائب رئيس “كاوست” للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح عشري؛ بـ “يوم سابك” كونه يجسد روح التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ويتماشى بجلاء مع رؤية السعودية 2030 والتطلعات الإستراتيجية للجامعة؛ بما يحفز الأبحاث التحويلية والابتكارات المؤثرة التي تحقق النمو المستدام.

من جانبه أفاد نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتقنية والابتكار، وكبير مسؤولي التقنية والاستدامة في سابك الدكتور بوب موهن؛ أن مستقبل التعاون بين “سابك” و”كاوست” يحمل إمكانات واعدة لمشاركة أعمق؛ مشيراً إلى أن هذا التجمع يسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والأكاديمي من أجل استكشاف التحديات والفرص الأوسع نطاقاً في مجال البتروكيماويات.

وتضمنت فعاليات “يوم سابك” في “كاوست” حلقة نقاش حول التوسع في المشاريع المستقبلية، وتعزز ريادة الأعمال، وتوظيف التقنية، وتحفز الابتكار في المملكة.