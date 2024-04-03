الرياضة

الهلال يعبر الأخدود بالثلاثة

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في الفوز على ضيفه الأخدود، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

سجل اللاعب صالح الشهري الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 16، وأضاف اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 66. فيما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 73.

هذا الفوز، رفع رصيد الهلال إلى 74 نقطة وواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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