الهلال يعبر الأخدود بالثلاثة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في الفوز على ضيفه الأخدود، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.
سجل اللاعب صالح الشهري الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 16، وأضاف اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 66. فيما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 73.
هذا الفوز، رفع رصيد الهلال إلى 74 نقطة وواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽
رأسية صالح الشهري تمنح الهلال أول الأهداف ⚽🔥
الهلال 1 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/J8mBcTzn1n
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
تمريره من سالم.. وثاني الأهداف للهلال عن طريق مالكوم ⚽🔥
الهلال 2 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/PRKoT9lCqe
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
سالم الدوسري يضع بصمته بهدف هلالي ثالث ⚽🔥
الهلال 3 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/oeDCQ4KTxA
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024