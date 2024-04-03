النصر يكتسح أبها بالثمانية

محمود العوضي- جدة
اكتسح فريق النصر مضيفه أبها بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.
شهد اللقاء تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سجل 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 11، 21، 42 من عمر الشوط الأول، كما سجل كل ساديو ماني وعبدالمجيد الصليهم هدفًا، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة لمصلحة النصر.
وفي الشوط الثاني، واصل النصر مهرجان أهدافه، وأضاف كل من عبدالعزيز العليوي هدفين في الدقيقتين 63 و86، وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 51، ليفوز “العالمي” بثمانية أهداف نظيفة.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 62 محتلاً المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.
النصر يستعرض بـ8 أهداف في شباك أبها✅
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #أبها_النصر | #SSC pic.twitter.com/c2GnCyhDh6
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024