الرياضة

النصر يكتسح أبها بالثمانية

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اكتسح فريق النصر مضيفه أبها بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

شهد اللقاء تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سجل 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 11، 21، 42 من عمر الشوط الأول، كما سجل كل ساديو ماني وعبدالمجيد الصليهم هدفًا، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة لمصلحة النصر.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر مهرجان أهدافه، وأضاف كل من عبدالعزيز العليوي هدفين في الدقيقتين 63 و86، وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 51، ليفوز “العالمي” بثمانية أهداف نظيفة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 62 محتلاً المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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