الذهب يواصل ارتفاعه

البلاد : وكالات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلًا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2283.76 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.0% إلى 2304.20 دولارات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 1.0% إلى 26.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 926.80 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1011.62 دولاراً.