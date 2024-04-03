الإقتصاد

الذهب يواصل ارتفاعه

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلًا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2283.76 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.0% إلى 2304.20 دولارات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 1.0% إلى 26.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 926.80 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1011.62 دولاراً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *