رونالدو بصدد رقم قياسي عالمي!

يدنو المهاجم البرتغالي كريسيانو رونالدو من تحقيق رقم قياسي عالمي، حال أنهى الموسم الحالي (2023-2024) هدّافًا للدوري السعودي مع فريق النصر.



يتصدّر رونالدو (39 عامًا) لائحة هدّافي دوري روشن هذا الموسم بـ26 هدفًا من 24 مباراة، بعيدًا بفارق 4 أهداف عن الوصيف، ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.



مع نهاية موسم ميتروفيتش للإصابة، وتبقي 8 جولات فقط على نهاية موسم الدوري السعودي، فإن رونالدو قد حسم جائزة هدّاف دوري روشن بنسبة كبيرة.



في حال تحقق ذلك، سيصبح رونالدو -صاحب 5 كرات ذهبية- أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة الهدّاف في 4 دوريات مختلفة حول العالم.



وسق لصاروخ ماديرا أن حصد جائزة الهدّاف في الدوريات، الإنجليزي والإسباني والإيطالي، مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.