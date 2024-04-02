الرياضة

رونالدو بصدد رقم قياسي عالمي!

محمد ابو الوفاaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو بصدد رقم قياسي عالمي!

يدنو المهاجم البرتغالي كريسيانو رونالدو من تحقيق رقم قياسي عالمي، حال أنهى الموسم الحالي (2023-2024) هدّافًا للدوري السعودي مع فريق النصر.


يتصدّر رونالدو (39 عامًا) لائحة هدّافي دوري روشن هذا الموسم بـ26 هدفًا من 24 مباراة، بعيدًا بفارق 4 أهداف عن الوصيف، ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.


مع نهاية موسم ميتروفيتش للإصابة، وتبقي 8 جولات فقط على نهاية موسم الدوري السعودي، فإن رونالدو قد حسم جائزة هدّاف دوري روشن بنسبة كبيرة.


في حال تحقق ذلك، سيصبح رونالدو -صاحب 5 كرات ذهبية- أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة الهدّاف في 4 دوريات مختلفة حول العالم.


وسق لصاروخ ماديرا أن حصد جائزة الهدّاف في الدوريات، الإنجليزي والإسباني والإيطالي، مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.

 

m.abo.elwafa

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