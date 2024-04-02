رئيس وزراء مملكة إسبانيا يصل إلى جدة

جدة : واس

وصل إلى جدة اليوم، دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (وزير مرافق) ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.