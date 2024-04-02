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حلويات العيد.. طريقة عمل حلي الأهرامات البارد بالحليب المكثف

نيفين عباسaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة جديدة لتحضير حلي فخم وسريع ولا يتطلب فرن

المقادير اللازمة
بسكويت بنكهة الفانيليا
شوكولاتة بيضاء مذوبة
حليب مكثف محلي
نصف كوب جوز هند
قوالب سيليكون بشكل أهرامات

طريقة العمل
نحضر الشوكولاتة البيضاء
ثم نقوم بدهن القوالب السيليكون بها وتصفي وتترك لتتماسك بالثلاجة قليلاً
في تلك الأثناء
نقوم بطحن البسكويت
يقلب مع جوز الهند والحليب المكثف المحلي حتي نحصل علي خليط متماسك
تحشي حبات قوالب السيليكون بخليط البسكويت
ثم يدهن أعلاها بقليل من الشوكولاتة البيضاء لغلقها
ثم توضع مرة أخري بالثلاجة حتي تتماسك
تخرج من القوالب بعد أن تبرد تماماً
ثم يزيت الحواف بالبسكويت المفروم بعد أن يدهن الطرف بالشوكولاتة
وتقدم بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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