حلويات العيد.. طريقة عمل حلي الأهرامات البارد بالحليب المكثف

طريقة جديدة لتحضير حلي فخم وسريع ولا يتطلب فرن

المقادير اللازمة

بسكويت بنكهة الفانيليا

شوكولاتة بيضاء مذوبة

حليب مكثف محلي

نصف كوب جوز هند

قوالب سيليكون بشكل أهرامات

طريقة العمل

نحضر الشوكولاتة البيضاء

ثم نقوم بدهن القوالب السيليكون بها وتصفي وتترك لتتماسك بالثلاجة قليلاً

في تلك الأثناء

نقوم بطحن البسكويت

يقلب مع جوز الهند والحليب المكثف المحلي حتي نحصل علي خليط متماسك

تحشي حبات قوالب السيليكون بخليط البسكويت

ثم يدهن أعلاها بقليل من الشوكولاتة البيضاء لغلقها

ثم توضع مرة أخري بالثلاجة حتي تتماسك

تخرج من القوالب بعد أن تبرد تماماً

ثم يزيت الحواف بالبسكويت المفروم بعد أن يدهن الطرف بالشوكولاتة

وتقدم بحسب الرغبة