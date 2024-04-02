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حلويات العيد.. طريقة عمل بسكويت البيتي فور بالفستق الحلبي

نيفين عباسaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة البيتي فور جديدة غنية بالفستق

المقادير اللازمة
كيلو دقيق
720 جرام سمن
4 حبات بيض
350 جرام سكر بودرة
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة معجون فستق
مربي مشمش لدهن البيتي فور
فستق مجروش
صوص شوكولاتة

طريقة العمل
يخفق السمن مع السكر حتي نحصل علي قوام يشبه الكريمة
يضاف للخليط البيض الواحدة تلو الأخري ويخفق
تضاف الفانيليا للخليط ومعجون الفستق ويخفق
يضاف الدقيق للمزيج ويقلب دون أن يعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد
يشكل العجين بواسطة كيس الحلواني
ثم نقوم بعمل تجويف صغير داخل كل حبة
ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 7 – 12 دقيقة أو حتي تمام النضج
يخرج ويترك ليبرد
تدهن كل حبة بالمربي وتغمس في الفستق حتي يغطيه
يصب صوص الشوكولاتة داخل تجويف البيتي فور
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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