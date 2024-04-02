حلويات العيد.. طريقة عمل بسكويت البيتي فور بالفستق الحلبي

طريقة البيتي فور جديدة غنية بالفستق

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

720 جرام سمن

4 حبات بيض

350 جرام سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة معجون فستق

مربي مشمش لدهن البيتي فور

فستق مجروش

صوص شوكولاتة

طريقة العمل

يخفق السمن مع السكر حتي نحصل علي قوام يشبه الكريمة

يضاف للخليط البيض الواحدة تلو الأخري ويخفق

تضاف الفانيليا للخليط ومعجون الفستق ويخفق

يضاف الدقيق للمزيج ويقلب دون أن يعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد

يشكل العجين بواسطة كيس الحلواني

ثم نقوم بعمل تجويف صغير داخل كل حبة

ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 7 – 12 دقيقة أو حتي تمام النضج

يخرج ويترك ليبرد

تدهن كل حبة بالمربي وتغمس في الفستق حتي يغطيه

يصب صوص الشوكولاتة داخل تجويف البيتي فور

ثم يقدم