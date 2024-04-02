حلويات العيد.. طريقة عمل بسكويت البيتي فور الناعم

طريقة منزلية لتحضير البيتي فور

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

700 جرام سمن

4 حبات بيض

350 جرام سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو في حال الرغبة بعمل بيتي فور بالشوكولاتة

مربي مشمش

مكسرات

طريقة العمل

يخفق السمن مع السكر حتي نحصل علي قوام يشبه الكريمة

يضاف للخليط البيض الواحدة تلو الأخري ويخفق

تضاف الفانيليا للخليط ويخفق

يضاف الدقيق للمزيج ويقلب دون أن يعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد

يمكن تقسيم العجين نصفين ووضع ملعقتين الكاكاو لنصف الخليط للحصول علي خليط بنكهة الشوكولاتة

يشكل العجين بواسطة كيس الحلواني أو ماكينة صنع البيتي فور

ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 7 – 12 دقيقة أو حتي تمام النضج

يخرج ويترك ليبرد

ثم تدهن كل حبة بقليل من المربي وتلصق بها حبة أخري

يدهن وجه الحبة مربي ثم تغطي بالمكسرات بحسب الرغبة أو جوز الهند

ويقدم