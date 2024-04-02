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حلويات العيد.. طريقة عمل بسكويت البيتي فور الناعم

نيفين عباسaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة منزلية لتحضير البيتي فور

المقادير اللازمة
كيلو دقيق
700 جرام سمن
4 حبات بيض
350 جرام سكر بودرة
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو في حال الرغبة بعمل بيتي فور بالشوكولاتة
مربي مشمش
مكسرات

طريقة العمل
يخفق السمن مع السكر حتي نحصل علي قوام يشبه الكريمة
يضاف للخليط البيض الواحدة تلو الأخري ويخفق
تضاف الفانيليا للخليط ويخفق
يضاف الدقيق للمزيج ويقلب دون أن يعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد
يمكن تقسيم العجين نصفين ووضع ملعقتين الكاكاو لنصف الخليط للحصول علي خليط بنكهة الشوكولاتة
يشكل العجين بواسطة كيس الحلواني أو ماكينة صنع البيتي فور
ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 7 – 12 دقيقة أو حتي تمام النضج
يخرج ويترك ليبرد
ثم تدهن كل حبة بقليل من المربي وتلصق بها حبة أخري
يدهن وجه الحبة مربي ثم تغطي بالمكسرات بحسب الرغبة أو جوز الهند
ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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