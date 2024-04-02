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المملكة تدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في غزة

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث قالت وزارة الخارجية في بيانها “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة، في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت وزارة الخارجية “وتتقدم الوزارة بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، كما تطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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