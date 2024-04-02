المملكة تدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في غزة

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث قالت وزارة الخارجية في بيانها “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة، في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت وزارة الخارجية “وتتقدم الوزارة بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا، مجددةً رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، كما تطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.