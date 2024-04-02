الاتحاد السعودي يواجه ” البحرين” البحريني في نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

البلاد- جدة
ضرب نادي الاتحاد السعودي “ممثل الوطن” موعدًا مع البحرين البحريني في نهائي بطولة أندية غرب آسيا 2024، في اللقاء الذي يقام اليوم الثلاثاء عند الساعة 11:30 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بجدة، في البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأول مرة في تاريخ اللعبة، بعد فوز الاتحاد على قطر القطري (3-1) وفوز البحرين البحريني على سار البحريني (3-2) ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.
وتصدر الاتحاد المجموعة الثانية في الدور التمهيدي بعد فوزه على غزير اللبناني والسد القطري، وتجاوز التضامن الكويتي في دور الثمانية، وعبر قطر القطري في الدور نصف النهائي.
فيما تصدر البحرين البحريني -حامل لقب البطولة- المجموعة الأولى بعد فوزه على الفحيحيل الكويتي ودربنديخان العراقي، وتغلبه على السد القطري في دور الثمانية، وتجاوز نظيره سار البحريني بصعوبة في الدور نصف النهائي.
ويبحث الاتحاد عن تحقيق البطولة بعد وصافة البطولة العربية التي انتهت في مارس الماضي، حيث يملك أسلحة الفريق البطل بوجود بندر العميري مشرف اللعبة، ويوسف لي مدرب الفريق، ولاعبي الفريق؛ الصيني ماتي، وعلي الخضراوي، ونايف الجدعي، فيما يبحث البحرين عن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث يشرف على اللعبة راشد الماجد، ويدرب الفريق حسين الهاشمي، ويمثل الفريق مجموعة من الخيارات؛ أبرزها محمد عباس، وإلياس إلياس، وراشد سند، المحترف الكرواتي تومي.
على صعيد متصل، يلعب نادي عالي البحريني مع نادي الفتاة الكويتي في المباراة النهائية لبطولة السيدات عند الساعة 9:30 مساءً.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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