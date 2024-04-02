أرامكو السعودية ترسي عقودًا بقيمة 7.7 مليارات دولار

الظهران : البلاد

أرست أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عقودًا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي التابع لها بالمنطقة الشرقية, ومن المتوقع أن يرفع المشروع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 إلى ما يصل لنحو 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا.

ويُتوقع أن تُسهم طاقة المعالجة الإضافية التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في إستراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021, ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميًا لإنتاج الكبريت، ويُتوقع اكتمالها بحلول نوفمبر 2027.

وبهذه المناسبة، أكد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، أن ترسية هذه العقود تعكس هدف أرامكو السعودية بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، ودعم جهود خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير، وبهذا التعاون مع الشركات العالمية الرائدة التي تم التوقيع معها، تمضي أرامكو قُدمًا في تحقيق هدفها الإستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز، وتدعم هذه التوسعة طموحاتها لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعد السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادة خام ذات أهمية في صناعة البتروكيميائيات.

وأرست أرامكو السعودية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمعمل الغاز في الفاضلي على كلٍّ من: شركة سامسونج الهندسية، وشركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركائها.