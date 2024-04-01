1.9 مليون مستفيد من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية

جدة : البلاد

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، عن استفادة 1.9 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات الصندوق خلال عام 2023م، وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق لنحو 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة، وتعمل في كافة القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار الجعويني إلى مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال ذات العام، مبينًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

وأضاف الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.