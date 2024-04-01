موقع استراتيجي وأسلوب عصري.. «روشن» تطلق «المنار» في مكة المكرمة

البلاد – الرياض

أعلنت مجموعة روشن، أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع “المنار” خامس مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات للمجموعة، والأول في مكة المكرمة.

وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 4,149 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 17,000 نسمة تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، حيث يتميز مشروع “المنار” بموقعه الإستراتيجي والحيوي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة، ويقع بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة المكرمة بمدينة بجدة. ويبعد “المنار” مسافة 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام، فيما يبعد أقل من ساعة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ويُقدم “أسلوب حياةٍ عصريٍ متكاملٍ، يجمع بين الراحة والرفاهية في بيئة نابضة بالحياة، حيث ستضمّ المرحلة الأولى من المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة مع مركز تجاري إقليمي ضخم و 8 مراكز تجارية للأحياء ومجمع أعمال متكامل يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة والعديد من المساجد والجوامع.

تجربةً فريدةً

ويُقدم “المنار” تجربةً فريدةً من نوعها للعيش في العاصمة المقدسة، ويعكس هذا المزيج المتكامل رؤية مجموعة روشن في ابتكار أسلوب حياة جديد للسكان في جميع أنحاء المملكة بحيث يجمع بين الراحة والرفاهية في بيئة طبيعية ونابضة بالحياة.

وتتميز روشن بتنوع الأنماط السكنية في مجتمعاتها، وتوضح المخططات المعمارية تفاصيل الوحدات التي تتراوح ما بين 3 إلى 5 غرف نوم وتشمل منازل التاون هاوس والدوبلكس والفلل، إذ يستلهم مشروع “المنار” تصاميمه من التراث المعماري المحلي للمنطقة الغربية في المملكة، حيث تتضمن الواجهات تفاصيل زخرفية مثل الأنماط الهندسية والأشكال البيضاوية.

وتم تصميم مجتمع “المنار” ليكون صديقاً للبيئة، من خلال تطبيق مفاهيم الاستدامة والحفاظ على جمال الطبيعة ودمج المساحات الخضراء المصممة بعناية، والتي تغطي 12 % من إجمالي مساحة المشروع، لإيجاد مناطق مفتوحة للسكان والزوار للاسترخاء، كما يراعي التصميم سهولة الوصول إلى المرافق المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المجتمع من خلال توفير ممرات مظللة رئيسية وثانوية.

وسيحافظ مشروع “المنار” على الخصائص الطبيعية القائمة للموقع وتأهيلها، حيث ستمتد الأودية عبر أحياء “المنار” لتسهم في إيجاد بنية تحتية خضراء مرنة تتماشى مع النظم البيئية والإيكولوجية المحلية، مما يدعم الحفاظ على النباتات والحيوانات المحلية داخل هذه الممرات الخضراء، إلى جانب تطبيق مفاهيم الاستدامة في “المنار”، حيث ستتميز المنازل في “المنار” بتقنيات رائدة في مجال ترشيد الطاقة وأساليب العزل الحراري وسخانات المياه وأنظمة تكييف الهواء عالية الكفاءة، إلى جانب منافذ لشحن المركبات الكهربائية.