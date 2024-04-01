خدمات استشارات

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة حتى 4 إبريل المقبل، برنامجين لتقديم خدمات الاستشارات الإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمنطقة، لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشمل برنامج الاستشارات مجالات العمليات التشغيل، والابتكار، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، وتقنية المعلومات.

فرص في رفحاء

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء ، تشغيل وصيانة وإدارة حديقة الملك فهد بالحي الإداري (رياضية وترفيهية)،بمساحة 41,717.85 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 سنوات؛ كما طرحت 3 فرص استثمارية عبر اللوحات الدعائية والإعلامية الإلكترونية “يونيبول”،ومدة العقد 10 سنوات ، بالإضافة لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة 18 استراحة بحي الربيع.

تحقيق أرباح

حققت شركة تبوك للتنمية الزراعية، والتي تعمل في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي أرباحا قدرها 81.1 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بخسائر 53.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022. وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية.