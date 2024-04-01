مهرجان الثقافة والفنون.. إبداع وإبتكار

البلاد ــ الرياض

اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أمس النسخة الثالثة من فعالية مهرجان “ليالي رمضان” ، التي صاحبها العديد من الفعاليات، وامتلأت أجواؤها بروحانية الشهر الكريم، واستعراضها للثقافة السعودية بمختلف مناطقها وما تزخر به من جمال وفنون على مدى 9 أيام من شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر الجمعية بحي المعذر بالرياض.

وكانت قد تضمنت الفعالية عدداً من النشاطات، ومنها البطولة المجتمعية الثالثة لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، واحتفاء اليوم العالمي للمسرح بمشاركة رواد المسرح والتمثيل، وفعالية ألعاب الارتجال، إضافةً إلى لقاء “تعلم الشطرنج من الصفر” الذي أقامته بالتعاون مع بون تيكس للشطرنج، وورشة “التعريف بمكونات الطين السائل السعودي” بالتعاون مع الجمعية السعودية للخزف؛ وغيرها من الأنشطة التي تنمي روح الإبداع والابتكار لدى الأطفال والزوار، وتضفي عليهم حيوية الشهر الكريم وأفراحه.

ولاقى المهرجان حضوراً مجتمعياً كبيراً، حاكوا به الماضي بأبعاد هويته وتراثه وأصالة مجتمعه، وإبراز ذلك في نوعية الأزياء، وتعدد الثقافات المجتمعية، فيما خصصت مساحة في المهرجان للمشاركين من الهواة على مستوى الفنون التشكيلية والعروض المختلفة، ومساحة للجمعية السعودية للخزف لاستعراض إبداعات الأيادي السعودية في الأعمال اليدوية، إضافةً إلى أركان المناطق السعودية التي تستعرض هوية المنطقة وثقافتها بالأزياء والأطعمة حيث شملت المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية والوسطى، فضلاً عن ركن للقهوة السعودية يُبرز اختلافات تحضيرها من بين المناطق السعودية.