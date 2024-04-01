محافظ جدة يستعرض تجمع الصناعات الغذائية

البلاد – جدة

رأَس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة ، اجتماعاً لاستعراض مبادرة تجمع الصناعات الغذائية بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن” المهندس ماجد العرقوبي.

وناقش الاجتماع مبادرة التجمع الغذائي بالمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى تصميم وإنشاء وإطلاق تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد وجعل المملكة مركزاً صناعياً ولوجستياً في الخارطة العالمية لتصنيع وتصدير منتجات الحلال، إضافة إلى خلق بيئة صناعية متكاملة لتوطين ما تصل نسبته إلى 85 % من الصناعات الغذائية، وتوفير مشاريع متخصصة وخدمات مشتركة لتوفير بيئة جاذبة للمصانع المحلية والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز نمو صادرات المملكة للمواد الغذائية.

وتستهدف مبادرة التجمعات الغذائية للوصول بحلول العام 2035 إلى قرابة 500 مصنع، وأكثر من 40 مليار ريال حجم استثمارات، وتوظيف 63 ألف موظف وموظفة بالمصانع والمراكز اللوجستية، وإنتاج 90 ألف طن من المواد الغذائية.