ابتعد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب على برايتون (2-1) الأحد، ضمن مباريات الجولة 30 من المسابقة بموسمها الحالي (2023-2024).



في ملعب (أنفيلد) معقل ليفربول وأمام 55 ألف مشجّع، تمكّن الفريق السكاوزي من تأمين صدارته المسابقة بـ67 نقطة، متقدّمًا على الوصيف أرسنال (65 نقطة).



برايتون سجّل أولًا عبر المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك في الدقيقة الثانية، غير أن ليفربول تمكن من التعديل عبر الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 27.



في الشوط الثاني منح المصري مجمد صلاح ليفربول هدف الأسبقية والانتصار في الدقيقة 65، إثر تمريرة حاسمة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبرايتون 2-1