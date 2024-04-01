عسير تسجّل أعلى معدلٍ لهطول الأمطار بالمملكة

أبها : البلاد

شهدت منطقة عسير هطول أمطارٍ غزيرة، بلغت (126.0) ملم في محافظة تنومة، كأعلى معدلٍ تسجله لليوم الثاني على التوالي بين مناطق المملكة، حيث سجّلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي (9) مناطق شهدت هطول كميات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما سجّلت النماص (110.2) ملم، وشعب أحمد بالمجاردة (109.2) ملم، ومطار أبها (68.5) ملم، وبني عمر بالنماص (67.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت (87) محطة رصد، هطول أمطارٍ متفاوتة خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 31 مارس 2024م، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 1 أبريل 2024م، في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، نجران، الباحة).

وأضح التقرير أن منطقة الباحة شهدت ايضًا معدلات هطولٍ عالية، بلغت (121.6) ملم في بلجرشي، و(95.0) ملم في الباحة، و(38.0) ملم في سد العقيق بالعقيق، و(20.8) ملم في العقيق. فيما سجّلت الرياض (30.6) ملم في عرجاء الدوادمي، و(18.8) ملم في الدوادمي، و(14.0) ملم في كلٍ من مرات، ومطار الدوادمي، ومزارع خروب بشقراء و(13.0) ملم في شقراء، و(11.6) ملم في خف بالدوادمي.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة (19.3) ملم في الشفا بالطائف، و(12.0) ملم في عرفات بمكة، و(5.0) ملم في العفيرية برنية، و(3.0) ملم في القنفذة. فيما سجّلت جازان (17.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(1.3) ملم في سد ضمد بالعيدابي، و(0.8) ملم في سد بيش ببيش. بينما سجّلت القصيم (7.0) ملم في ضرية، و(6.6) ملم في محمية نفود العريق بضرية، و(1.0) ملم في دخنة بالرس. وسجّلت نجران (7.0) ملم في الخالدية بيدمة، و(3.5) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و(1.0) ملم في ثار. وفي المدينة المنورة، سجلّت الحسو بالحناكية (4.0) ملم، وخيبر (1.2) ملم. فيما سجّلت حائل (3.7) ملم في عقدة بحائل، و(2.4) ملم في الكهفة بالشنان، و(1.6) ملم في محطة القطار بحائل.