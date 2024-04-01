جامعة المؤسس تفوز في برامج “المنح الوطنية”

البلاد ــ جدة

فازت 5 مراكز بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز في برامج المنح الوطنية ضمن مبادرة “إعادة تفعيل وبناء مختبرات الأبحاث القائمة” من قبل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام 2024.

وتشمل المراكز البحثية الفائزة مركز تقنيات النانو متناهية الصغر، ومركز التميز البحثي في الأنظمة والهندسة الذكية، ومركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه، ومركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة ونظم القوى، ومركز الملك فهد للبحوث الطبية.

ويأتي دعم هذه المراكز تأكيداً على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وإيماناً بأهمية المشروعات والمختبرات البحثية وتوفير بيئة مناسبة للباحثين الذين هم الأساس لإطلاق قدراتهم وإبداعاتهم.

وتسهم المنح الخمس بشكل كبير في تعزيز قدرات المراكز البحثية وتطوير بنيتها التحتية, ما يمكنها من إجراء المزيد من البحوث العلمية المتميزة.

وتعد المراكز البحثية المرتكز والأساس لتحقيق رؤية الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة، والتي تسعى للريادة والإبداع وإلى إبراز البرامج والمبادرات والفرص المتاحة لدعم البحث العلمي والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز مفاهيم النزاهة العلمية.