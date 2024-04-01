الذهب يسجّل ارتفاعاً قياسياً

جدة : البلاد

ارتفعت أسعار الذهب على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير الماضي، ما عزز مراهنات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 2255.39 دولاراً للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 2275.70 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 25.22 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 913.85 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1018.22 دولاراً للأوقية.