الإقتصاد

الذهب يسجّل ارتفاعاً قياسياً

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1445 هـ       1 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ارتفعت أسعار الذهب على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير الماضي، ما عزز مراهنات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 2255.39 دولاراً للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 2275.70 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 25.22 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 913.85 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1018.22 دولاراً للأوقية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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