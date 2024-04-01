إرساء الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

جدة : البلاد

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية (795,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يونيو – يوليو 2024م) بواقع (13) باخرة، موزعة على (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (243) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (313) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (184) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.