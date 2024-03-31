تراخيص سياحية

بحضور الأمين العام لغرفة مكة الدكتور تركي العمرو ، عقدت لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية بمكة المكرمة اجتماعاً مع المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (عن بعد) ، ناقشت خلاله التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في مكة المكرمة والمتعلقة بتراخيص القطاع ، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.

فرصة استثمارية

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية الشعبة 12 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة من خلال منصة “فرص” ، منها إنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي ، وإنشاء وتشغيل قصر أفراح ومحلات وأسواق تجارية وفرع مصرف ، ومحطتي محروقات وملاحقها ، وعدد 2 كوفي شوب وجبات سريعة ، ومستودع تعبئة غاز ، ودعت المستثمرين الراغبين الدخول على بوابة “فرص”.

جائزة تميز

حصلت الشركة الوطنية للإسكان على جائزة من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات لعام 2023، وذلك في محاور الحوكمة والتميز المؤسسي والمحتوى المحلي والمشاركة المجتمعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس ، نظير ما تقدمه الشركة من جهود واضحة في سلاسل الإمداد ورفع مؤشرات الأعمال.