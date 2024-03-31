ختام بطولة كرة القدم والطائرة بالظهران

الظهران- البلاد
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في قسم النشاط الطلابي نهائي بطولة كرة القدم والطائرة المقامة في نادي الحي بالظهران وذلك ضمن الفعاليات الرمضانية المقامة، التي توجت بتكريم الفرق الفائزة والمنظمة من قبل رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم المنطقة، التي بلغت ٣٦ بطولة للفئات السنية المختلفة.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية الدكتور محمد الغامدي، إلى اطلاع زوار النادي على تقارير البرامج المنفذة وحزمة الخدمات والمناشط التي تستهدف كافة المستفيدين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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