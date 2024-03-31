استعراض الفرص الاستثمارية في مكة والمشاعر

البلاد – مكة المكرمة

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، لقاءً في مركاز البلد الأمين بمشروع ضاحية سمو, بمشاركة مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمكة المكرمة والمستثمرين ورُواد الأعمال.

وجرى خلال اللقاء استعراض التحولات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومؤشراتها الاقتصادية والفُرص الاستثمارية، والجهود التي تبذلها الهيئة الملكية وشركاؤها في النطاق الجغرافي لخدمة ضيوف الرحمن وسكان مكة وزوارها والارتقاء بمستوى الخدمات وإثراء التجربة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد, أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية خلال الفترة الماضية، واعتماد التوجهات الإستراتيجية للمخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإطلاق المركز العام للنقل وتشغيل مسارات حافلات مكة كافة وتنفيذ وتشغيل أجزاء من الطريق الدائري الثاني والثالث ومشروع الأحياء المطورة وتأسيس صناديق عقارية تُعدُّ الأكبر على مستوى المملكة للأحياء المطورة بقيمة 16 مليار ريال.

وتناول الرشيد التوجهات الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة، التي ترتكز على 7 مبادئ توجيهيّة مكانيّة للارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة للسكان وإثراء تجربة الزيارة لضيوف الرحمن.

كما قدم العرض الخاص بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ذلك التفعيل والتطوير للمواقع التاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تضم أكثر من 98 موقعًا تاريخيًا وإثرائيًا متنوعً.