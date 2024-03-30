الرياضة لأول مـرة .. منافسات بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة في جـدة

جدة- البلاد

بدأت أمس الجمعة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 على صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة، وتستمر حتى الثاني من أبريل، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، وتعتبر هذه الاستضافة هي أول استضافة سعودية في تاريخ اتحاد اللعبة. وتشهد البطولة مشاركة 13 ناديًا في فئة الرجال و7 أندية في فئة السيدات، ومن المتوقع أن تكون البطولة حافلة بالإثارة والندية حيث يتنافس الفرق على الألقاب ويسعى كل فريق لتحقيق التفوق والتتويج، ويمثل السعودية في فئة الرجال ثلاثة أندية هي الاتحاد والأهلي والشباب، ونادي الرائد السعودي في فئة السيدات، بطموح تحقيق نتائج مميزة وإثبات القدرة على المنافسة القارية.