طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة

وصفة خلية النحل مع حشوة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

للعجينه

2 كوب كبير دقيق

ملعقه كبيرة خميره

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة حليب مجفف

نصف كوب زيت نباتي

ماء دافئ للعجن

للوجه والحشو

مكعبات شوكولاتة او شوكولاتة قابلة للدهن

بيضه مخفوقة بقليل من الفانيليا لدهن الوجه

سمسم

طريقة العمل

تعجن جميع المقادير وتترك لتتخمر لمدة ساعتين

بعد أن تتخمر تقطع كرات صغيرة

تحشي بالشوكولاتة وتغلق

يكون حجم الكرات متوسط مع ترك مسافه بين كل كرة والثانية لانها تنتفخ بالفرن

بعد الإنتهاء يدهن الوجه بخليط البيض

يرش الوجه بقليل من السمسم

ثم توضع بالفرن علي حرارة متوسطة 180 حتي تصبح ذهبية

تخرج من الفرن وتترك قليلاً

وتقدم دافئة