المرأه صحة و عافية

طريقة عمل خلية النحل بحشو الجبن الفيتا

نيفين عباسaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تصلح للسحور من المعجنات المميزة

المقادير اللازمة

للعجينه
2 كوب كبير دقيق
ملعقه كبيرة خميره
2 ملعقة كبيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
5 ملاعق كبيرة حليب مجفف
نصف كوب زيت نباتي
ماء دافئ للعجن

للوجه والحشو
جبن فيتا مضاف له بقدونس او نعناع بحسب الرغبة
بيضه مخفوقة لدهن الوجه
سمسم وحبة البركة

طريقة العمل
تعجن جميع المقادير وتترك لتتخمر لمدة ساعتين
بعد أن تتخمر تقطع كرات صغيرة
تحشي بالجبن وتغلق
يكون حجم الكرات متوسط مع ترك مسافه بين كل كرة والثانية لانها تنتفخ بالفرن
بعد الإنتهاء يدهن الوجه بخليط البيض
يرش الوجه بقليل من السمسم وحبة البركة
ثم توضع بالفرن علي حرارة متوسطة 180 حتي تصبح ذهبية
تخرج من الفرن وتترك قليلاً
وتقدم دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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