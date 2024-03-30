طريقة عمل خلية النحل القطنية بحشو الحليب المكثف المحلي

وصفة قطنية لخلية النحل مع صوص الحليب المكثف المحلي

المقادير اللازمة

للعجينه

2 كوب كبير دقيق

ملعقه كبيرة خميره

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة حليب مجفف

نصف كوب زيت نباتي

ماء دافئ للعجن

للوجه

بيضه مخفوقة بقليل من الفانيليا لدهن الوجه

سمسم

حليب مكثف محلي

طريقة العمل

تعجن جميع المقادير وتترك لتتخمر لمدة ساعتين

بعد أن تتخمر تقطع كرات صغيرة

يكون حجم الكرات متوسط مع ترك مسافه بين كل كرة والثانية لانها تنتفخ بالفرن

بعد الإنتهاء يدهن الوجه بخليط البيض

يرش الوجه بقليل من السمسم

ثم توضع بالفرن علي حرارة متوسطة 180 حتي تصبح ذهبية

تخرج من الفرن وتترك قليلاً ويضاف لها الحليب المكثف المحلي وتقدم دافئة