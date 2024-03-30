الرياضة تدشين جمعية الخيل السعودية تحت شعار” صوت الخيل والخيال”

الرياض – هاني البشر

عقد أمس الخميس بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في العاصمة الرياض مؤتمر صحفي لتدشين والإطلاق الرسمي لجمعية الخيل السعودية، والإعلان عن رؤيتها وأهدافها. ترأس المؤتمر الصحفي رئيس مجلس إدارة الجمعية، صاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، ومشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين. وقد رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة؛ لما توليه من اهتمام كبير وملحوظ للخيل العربية الأصيلة، وأثنى على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، ودور مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ممثلة بـ عبدالعزيز المقبل لكل ما يقدمونه للخيل العربية وملاكها ومربيها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وذكر سموه أن تأسيس جمعية الخيل السعودية جاء مواكبة لرؤية المملكة 2030 بالعمل التكاملي مع القطاع الحكومي والخاص، ولتعزيز التراث السعودي المتعلق برياضة الفروسية وتلبية لمتطلبات واحتياجات المالك والمربي السعودي، تحت شعار” صوت الخيل والخيال” حيث ستكون الجمعية صوتا موحدا وممثلا للخيل والخيال، ونواة لعمل مختلف بما يسهم في الحفاظ على سلامة الخيل وسلالاتها، وحلقة ربط بين المربي والجهات ذات العلاقة، ومرجعا للمربي للحصول على المتطلبات التي يحتاجها وتذليل العواقب التي تواجهه؛ من خلال تقديم المعلومة الموثوقة والبرامج ذات الأثر الفاعل والقابل للقياس وتحويل كافة الإستراتيجيات لمشاريع تخدم الوسط الفروسي، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وأندية الفروسية محلياً وإقليمياً ودولياً للارتقاء بهذه الرياضة وتشجيع الملاك والمربيين باقتنائها والعناية بها، وتسهيل كافة الإجراءات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالاهتمام بالخيل وتنميتها.