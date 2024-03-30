الرياضة بطل كأس السعودية يشعل منافسات “كأس دبي” للفروسية

متابعة – محمد الجليحي يتطلع مالك الجواد” سينور بسكادور” الفائز بـ “كأس السعودية” 2024، إلى إضافة لقب عالمي جديد إلى سيرته الذاتية، عندما ينطلق بقيادة الخيال جونيور ألفارادو، لمنافسة أفضل الجياد العالمية في النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي (فئة 1)، الذي تنطلق سباقاته خلال الساعات المقبلة على أرض مضمار “ميدان”. وقال الخيال ألفارادو، الذي قاد سينور بسكادور إلى الفوز بلقب أغلى سباق في العالم، في مستهل حديثه عن تلك الأمسية الاستثنائية التي أقيمت في ميدان الملك عبد العزيز: “عند المنعطف، كان عليّ تعويض مسافة كبيرة للغاية، لذا كنت قلقاً بعض الشيء. وعند قدومي من الجهة الخارجية مع سينور بسكادور، كنت أتابع أوشبا تيسورو. ثم حاولت أن أنهي السباق في المراكز الأمامية، والذي كان سيكون جيداً، ولكن بعد ذلك اعتقدت أن المركز الثاني سيكون رائعاً. وفجأة، وقبل 50 متراً من نهاية السباق، فكرت بأنه “لدي فرصة هنا”. لقد بذلت قصارى جهدي، واستمر الجواد في انطلاقته السريعة، وقاتل حتى أنهى السباق فائزاً.” وأضاف ألفارادو وهو يروي تجربته: “كان الحدث في حد ذاته رائعاً بشكل لا مثيل له. لقد كانت تجربة جيدة جداً منذ لحظة وصولي إلى السعودية. لقد تم الاعتناء بنا طوال فترة اقامتنا”، متابعا بقوله: “أحببت ميدان السباق، ربما يكون واحداً من أجمل المضامير على الإطلاق. وبالنسبة للمسار الرملي، فقد شعرت بدرجة عالية من الأمان وحتى عندما كنت خلف الخيول الأخرى، لم يتسبب الرمل المتطاير في أي مشكلة لنا، وشعرت بأن الأ{ضية طرية وتجعل من حركة الخيل سلسة للغاية. وعبر ألفارادو عن ثقته في أن سينور بسكادور سيتأقلم مع التحدي الجديد في دبي ومحاولته الفوز بالثنائية الشرق أوسطية، وقال: “لم تسنح لي الفرصة للمنافسة في دبي، لذا لا أعرف مدى اختلاف الأرضية مقارنةً بالسعودية، ولكن من مشاهدة تسجيلات السباقات، أعتقد أن سينور بسكادور سيتعامل مع المضمار الرملي بشكل جيد دون مشاكل. كما أعتقد بأن الأرضية الرملية ستناسبنا جداً بسبب طول المسار المستقيم إلى خط النهاية، لأن سينور بسكادور جواد ضخم، ويركض بشكل فعال للغاية في المسار المستقيم. واختتم الخيال تصريحاته بقوله “ستكون المنافسة في كأس دبي العالمي قوية للغاية. لا أعتقد أن بإمكاني الإشارة إلى حصان بعينه، ولكن الخطر سيكون إذا كانت وتيرة السباق بطيئة. ستلعب وتيرة السباق دوراً كبيراً، وسنحاول تجنب الازدحام عندما يحين وقت الانطلاق. سنكون في الموعد، وسيقدم الجواد أداءً رائعاً، لذا لا يوجد حصان معين نخشاه في السباق”. وتشهد النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي 2024، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، مشاركة 119 جوادًا من نخبة خيول العالم، من 15 دولة، حيث يتنافسون في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس التاسع “كأس دبي العالمي”.