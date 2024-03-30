اليوم.. ختام بطولة أبناء الخبر الرمضانية

الدمام-البلاد
يرعى رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الحميدي الحربي مساء اليوم السبت ختام بطولة أبناء الخبر الرمضانية لكرة القدم، وذلك على ملاعب إسكان الخبر بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية ونجوم الكرة المخضرمين والمشاركين؛ حيث سيقام النهائي اليوم بين فريق العاصفة وفريق عميد الزهور بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بجدارة واستحقاق بعد فوز عميد الزهور على رواد المرح 2 / صفر، وفوز العاصفة على المونديال 3/4 ومن المنتظر أن يكون النهائي قويا ومثيرا بين الفريقين من أجل حصد اللقب.
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