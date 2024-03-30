المركز الوطني للفعاليات يشارك في فعالية “عطاء للكبار”

الرياض : واس

شارك المركز الوطني للفعاليات كراعٍ مشارك في فعالية (عطاء للكبار)؛ التي نظمتها الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، وذلك في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض.

وافتتح فعالية (عطاء للكبار) برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية, حيث شارك المركز بتوزيع هدايا عينية على كبار السن، مما عزز روح المشاركة والمؤازرة بين المركز وكبار السن، من خلال الفعالية التي تهدف إلى الاحتفاء بكبار السن ومساندتهم، وغرس قيم التطوع وتشجيع التواصل بين الأجيال وتبادل الخبرات.

وتأتي مشاركة المركز الوطني للفعاليات كراعٍ مشارك، في إطار استراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع، حيث يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بكبار السن وذوي الإعاقة، جنبًا إلى جنب مع جهوده في التعاون مع الجمعيات الخيرية، والتعليم والتدريب والاهتمام بالطاقات الشابة، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية للحفاظ على صحة البيئة وسلامتها، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، بالإضافة إلى استضافة ذوي الشهداء و المصابين والأيتام، وإتاحة كافة الفعاليات لهم.

ويبذل المركز الوطني للفعاليات جهودًا كبيرة في دعم المجتمع بكافة شرائحه، وتعزيز دوره ضمن المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تنمية القطاع الثالث في مجالاته المختلفة، ويطور إمكاناته لتحقيق أهدافه الوطنية، تزامنًا مع احتفال المملكة باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية؛ الذي يصادف 23 مارس من كل عام، حيث يساهم المركز في توعية المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز قيَمها في قطاع الفعاليات.