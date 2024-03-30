الرياضة

الرائد يتخطى الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حصد فريق الرائد 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على نظيره الأخدود، مساء الجمعة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.
سجلت أهداف الرائد عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 15، ومحمد فوزير في الدقيقة 30، وتفاريس في الدقيقة 56.

وجاء الهدف الأول لفريق الأخدود عن طريق اللاعب أندريه بوركا في الدقيقة 20.

بهذا الفوز، رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بنفس رصيد فريق الأخدود صاحب المركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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