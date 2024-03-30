الرائد يتخطى الأخدود بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حصد فريق الرائد 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على نظيره الأخدود، مساء الجمعة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري روشن.
سجلت أهداف الرائد عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 15، ومحمد فوزير في الدقيقة 30، وتفاريس في الدقيقة 56.
وجاء الهدف الأول لفريق الأخدود عن طريق اللاعب أندريه بوركا في الدقيقة 20.
بهذا الفوز، رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بنفس رصيد فريق الأخدود صاحب المركز الثالث عشر.
رائد التحدي.. و3 نقاط جديدة🔴
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الرائد | #SSC pic.twitter.com/n15YzGK9XA
— SSC (@ssc_sports) March 29, 2024