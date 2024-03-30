التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الاتفاق والأهلي

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء الاتفاق والأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” لحساب الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم الأهلي بهدف السبق عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 8، وعادل النتيجة لأصحاب الأرض سيكو فوفانا في الدقيقة 3 45، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.
في الشوط الثاني، أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 49، وأدرك عبدالله العمار التعادل للأهلي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد الأهلي في رصيده 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.
قمة الدمام.. تعادل إيجابي و4 أهداف⚽️
شاهد الأهداف ⬇️ #دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/JCgBAcAUHi
— SSC (@ssc_sports) March 29, 2024