الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الاتفاق والأهلي

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء الاتفاق والأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” لحساب الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الأهلي بهدف السبق عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 8، وعادل النتيجة لأصحاب الأرض سيكو فوفانا في الدقيقة 3 45، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

في الشوط الثاني، أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 49، وأدرك عبدالله العمار التعادل للأهلي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد الأهلي في رصيده 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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