فريق صقر أكادير المغربي بطلًا لكأس القادسية الرمضاني

الدمام-البلاد

توج فريق صقر أكادير المغربي بلقب النسخة الأولى لبطولة كرة القدم للصالات ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مجموعة سعيد غدران بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس.

شارك في حفل تتويج الفائزين مساعد الزامل عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري، حيث حصل زياد إمهيش لاعب فريق أكادير على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما حصل على لقب هداف البطولة اللاعب ديمورا جوس لاعب فريق سعيد غدران.

ونال جائزة أفضل أفضل لاعب في البطولة اللاعب عمر لاكواسي من فريق صقر أكادير المغربي، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى عبدالله الشمري حارس مرمى فريق مجموعة سعيد غدران.

– موسم القادسية الرمضاني… أرقام وإحصاءات

سجل موسم القادسية الرمضاني (6-19 رمضان) أرقامًا وإحصاءات عديدة، وذلك على النحو التالي:

11 فعالية ومسابقة متنوعة

100 ألف زائر خلال الموسم

75 ألف ريال قيمة جوائز مسابقة القرآن الكريم

424 مشاركًا في مسابقة القرآن الكريم

5 فائزين في 5 أفرع بمسابقة القرآن الكريم

12 فريقًا شاركوا في بطولة الصالات

3 فرق عربية من مصر والأردن والمغرب

150 ألف إجمالي جوائز بطولة الصالات

100 ألف ريال للبطل

50 ألف ريال للوصيف

15 حكما أداروا بطولة الصالات

13 حكما سعوديا

2 حكمان خليجيان

4 ملاعب عالمية لبطولة البادل

85 ألف ريال إجمالي جوائز البادل

48 مباراة في بطولة البادل

32 مباراة للهواة

16 مباراة للمحترفين

70 ألف ريال جوائز بطولة البادل للمحترفين

40 ألف ريال للأول

20 ألف ريال للثاني

10 آلاف ريال للثالث

15 ألف ريال جوائز بطولة الهواة

7 آلاف ريال للأول

5 آلاف ريال للثاني

3 آلاف ريال ريال للثالث.