11.5 مليار ريال مبيعات أسبوع

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 11.46 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس الحالي مقارنة بنحو 11.69 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 160.25 مليون عملية.

وتصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 32 %، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 23 %.في المقابل، تصدر قطاع المجوهرات القطاعات المرتفعة بنسبة 60 %، تلاه قطاع الملابس والأحذية بنسبة 30 %، ثم قطاع الفنادق بنسبة 13 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.74 مليار ريال، تلاه قطاع سلع وخدمات متنوعة ﺑـ1.36 مليار ريال وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الأسبوع فقد تصدرت الرياض بنحو 3.81 مليار ريال، ما يمثل 33.2 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.68 مليار ريال.