الإقتصاد

11.5 مليار ريال مبيعات أسبوع

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1445 هـ      28 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 11.46 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس الحالي مقارنة بنحو 11.69 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 160.25 مليون عملية.

وتصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 32 %، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 23 %.في المقابل، تصدر قطاع المجوهرات القطاعات المرتفعة بنسبة 60 %، تلاه قطاع الملابس والأحذية بنسبة 30 %، ثم قطاع الفنادق بنسبة 13 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.74 مليار ريال، تلاه قطاع سلع وخدمات متنوعة ﺑـ1.36 مليار ريال وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الأسبوع فقد تصدرت الرياض بنحو 3.81 مليار ريال، ما يمثل 33.2 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.68 مليار ريال.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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