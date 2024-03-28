وفد كشافة صبيا يزور مركز حي العمرة

البلاد – مكة المكرمة

اطلع وفد من رواد وقادة الكشافة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان على 797 مبادرة خلال زيارتهم لمركز حي العمرة بمكة المكرمة وفريق معا التطوعي التابعين لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة بتنسيق من فريق كشافة شباب مكه المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.شارك في الزيارة كل من رئيس مكتب رابطة الرواد بمحافظة صبيا الرائد الكشفي محمد ابوالفضيل ورئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم محافظة صبيا القائد الكشفي يحي غبيري وقدم لهم المديرالتنفيذي لمركز حي العمرة خالد المالكي شرحا كاملا عن ادوار المركز وفريق معا التطوعي خلال هذا الشهرالكريم والأعمال التطوعية والإنسانية والخيرية والمجتمعية والاجتماعية التي يقدمها ،ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن أنشطة وبرامج المركز وفريق معا . كان في استقبال الوفد عضو مجلس أصدقاء كشافة شباب مكة المكرمة الرائد الكشفي علي بكر هوساوي وعضو المجلس والمشرف على المركز بفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة حازم الاهدل والمشرف العام على فريق كشافة شباب مكه المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة القائد الكشفي الصحفي عثمان خليفه مدني وأعضاء مجلس إدارة مركز حي العمرة المهندس احمد معوض والتربوي عبدالله الأحمري.